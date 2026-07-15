Сачева предупреди за демографската криза: До 2050 г. можем да загубим 1 милион души

Демографската криза е най-важната тема пред България и трябва да бъде поставена над ежедневните политически спорове. За това предупреди заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, която представи анализ с данни за намаляването и застаряването на населението, както и идеи за промяна на тенденцията, предаде БГНЕС.

"6 437 360 души живеят в България днес. Очаква се през 2050 г. населението да намалее до 5 391 291 души - спад от 16,3% само за следващите 25 години", посочи Сачева.

По думите ѝ 45% от всички разходи за социална защита вече са свързани със застаряването на населението, а разходите за хора с увреждания са нараснали с 355% през 2026 г. спрямо 2019 г. Броят на хората, които ползват тези механизми, е с 31,3% по-висок спрямо 2019 г.

"1,84 млрд. лв. са разходите за социално подпомагане през 2025 г. при около 1,21 млрд. лв. през 2020 г. Ако не променим посоката, до 2050 г. можем да загубим 1 милион души", заяви Сачева.

Според нея демографската тема трябва да бъде сред основните приоритети на държавата, тъй като от нея зависят икономиката, пазарът на труда, пенсионната система, здравеопазването, образованието и сигурността.

"За мен това е най-важната тема пред България. По-важна от всеки дневен политически спор. Защото демографията определя всичко - икономиката, пазара на труда, пенсиите, здравеопазването, образованието, сигурността и бъдещето на държавата", подчерта тя.

Сачева посочи, че анализът ѝ е изготвен на базата на данни, факти и конкретни идеи за промяна.

"Не твърдя, че имам всички отговори. Напротив. Вярвам, че по тази тема са нужни много повече работа, много повече идеи и много повече хора, които да мислят заедно. Необходими са екипи, експерти, институции, бизнес, граждански организации и всички, които искат България да има бъдеще", заяви Сачева.

Тя призова темата за демографията да стане основа на по-широк обществен разговор.

"Ще се радвам това да бъде начало на един по-смислен разговор", добави Деница Сачева.