10 идеи за декорирането на тераси и веранди в средиземноморски стил

Средиземноморският стил се завръща към откритите пространства в по-спокоен и съвременен вариант. Естествени дървесни влакна, прани текстилни изделия, земни тонове и плавна връзка между вътрешното и външното пространство определят декорa, предназначен за спокойно удоволствие.

Освеженият средиземноморски стил за открити пространства не цели да пресъздаде пощенска картичка, а по-скоро да създаде по-спокоен, светъл и естествен начин на живот на открито. На тераси, веранди, вътрешни дворове и градини ключът се крие в комбинирането на естествени материали, удобни мебели, земни тонове, почти бяло и естествени влакна с по-изтънчена естетика.

Резултатът е спокойни, приветливи и съвременни пространства, където всеки детайл – от приборите за хранене до растенията – добавя топлина, без да се усеща претрупаност.

Ето и 10 идеи как да декорирате вашия балкон или тераса според тази естетика:

1. Стени с минерални цветове и здрава дървесина: по-архитектурен средиземноморски стил

Обновената версия на средиземноморския стил позволява въвеждането на цвят, но винаги в нюанси с дълбочина и земна или пигментирана основа. Прашни сини, омекотени индигови или цветове, вдъхновени от варовик, добавят индивидуалност, когато са балансирани с естествена дървесина, смели елементи и сурови текстилни изделия.

2. Земните тонове актуализират средиземноморския вид

Средиземноморският стил вече не се ограничава до комбинацията от бяло и синьо. В най-актуалната си версия се появяват цветове като теракота, глина, охра и меки кафяви тонове, добавяйки топлина и правейки откритите пространства по-привлекателни.

3. Външната всекидневна е проектирана като друга стая в дома

Един от ключовите елементи на обновения средиземноморски стил е третирането на верандата или терасата като истинско продължение на интериора. Просторни дивани, килими от влакна, големи масички за кафе, топло осветление и балансирана комбинация от дърво, камък и естествени материи създават усещането за всекидневна на открито.

Когато верандата поддържа визуална приемственост с хола, средиземноморският стил става много по-елегантен. Повтарящите се материали, цветови палитри и усещания помагат за размиване на границите между вътрешното и външното пространство.

Светли или медно оцветени дървесни видове, пясъчно оцветена тапицерия, леки текстилни изделия и мебели с изчистени линии насърчават този спокоен диалог.

4. Тъканите влакна стават по-изискани

Плетена ракита, ратан и естествено изглеждащи синтетични влакна остават ключови елементи, но сега са преосмислени със заоблени силуети и по-изискани покрития. В комбинация с обикновени възглавници, външни килими и семпли масички за кафе, те определят пространството. Ключът е да се търсят удобни и приветливи мебели с естествено усещане, но не прекалено рустикални.

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