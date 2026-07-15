Русия постави ядрените си сили в "повишена бойна готовност", готови са за битка

Русия отново повдига въпроса за ядрената заплаха. Съветникът на Путин, Николай Патрушев, твърди, че руските стратегически ядрени военноморски сили са поставени в пълна бойна готовност. Предупреждението идва в момент, когато Путин е в трудно положение. Тридневната му война в Украйна е в петата си година и не е далеч от Русия, тъкмо напротив. Украинските атаки срещу руски стратегически цели преобърнаха образа на Путин за непобедимост.

Според анализ на Bloomberg, популярността на диктатора намалява, независимо колко пропаганда се опитва да козметизира ситуацията.

Стратегическите военноморски ядрени сили на Русия са в максимална бойна готовност, заяви съветникът на Путин Николай Патрушев, според РИА Новости. Според него руският флот в момента защитава националните интереси на Москва в различни части на Световния океан.

Патрушев заяви, че всички заплахи, породени от потенциални противници, са взети предвид в плановете за развитие на флота, включително Стратегията за развитие на флота до 2050 г. и проекта за Програма за строителство на кораби, също до 2050 г.

Русия също прибягна до ядрена реторика, наричайки такива оръжия един от основните си "активи"

Говорителят на Владимир Путин, Дмитрий Песков, заяви, че Москва е готова да използва ядрени оръжия, ако съществуването на Русия бъде застрашено.

Освен това Песков твърди, че така наречената специална военна операция първоначално е била замислена като военна операция, но поради това, което той определи като "намеса на Запада", тя се е превърнала в истинска война.

Междувременно финландският президент Александър Стуб заяви, че Пекин е убеден, че Русия няма да посмее да използва ядрени оръжия. А украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руският лидер може да прибегне до по-нататъшна ескалация и да започне военна агресия срещу други страни, ако не успее да постигне целите си във войната срещу Украйна.