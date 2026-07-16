Пешеходец загина при катастрофа на пътя Варна – Бургас

Пешеходец е загинал при инцидент на пътя Варна – Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало снощи около 23:00 часа.

Лек автомобил е блъснал внезапно излязъл на пътното платно пешеходец. При катастрофата мъжът е загинал на място.

Пешеходецът е 68-годишен финландски гражданин. На мястото на инцидента е извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.