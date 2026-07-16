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Пешеходец загина при катастрофа на пътя Варна – Бургас

Финландецът е излязъл внезапно на пътното платно

16.07.2026 | 11:53 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пешеходец е загинал при инцидент на пътя Варна – Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало снощи около 23:00 часа. 

Лек автомобил е блъснал внезапно излязъл на пътното платно пешеходец. При катастрофата мъжът е загинал на място.

Пешеходецът е 68-годишен финландски гражданин. На мястото на инцидента е извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

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