Все повече българи даряват за деца в риск, но предпочитат да останат анонимни

Все повече българи стават благодетели на УНИЦЕФ и подкрепят децата в риск, заяви в студиото на "България сутрин" Боряна Гидикова, която е представител на УНИЦЕФ за България.

Те обаче не искат имената им да стават известни и избягват да говорят за добротворството си, уточни гостът на Bulgaria ON AIR.

"В България децата са най-голямата ценност. Такава е народопсихологията ни и още от едно време казвахме, че е нужно едно село за отглеждането на едно дете. Затова всички деца са наши и няма чужди деца", аргументира се Гидикова.

Благодарение на съпричастието на дарители все повече малчугани в риск получават помощ в специализирани центрове.

"От 3 центъра в началото, благодарение на нашите благодетели, вече са 11. Под един покрив влиза семейството заедно с детето и получава помощ от специалисти и закрила", обясни важността на центровете Гидикова.

Организацията, която чества 80 години, работи не само в България, но и в много горещи точки на конфликти и природни бедствия, напомни тя и даде пример с хуманитарните акции в Газа и след земетресенията във Венецуела.

20 години в Българя работи офис на УНИЦЕФ, който се занимава с изпълнението на различни програми в подкрепа на малчуганите в риск.

Гидикова даде пример и с деца, подкрепени от организацията, които днес живеят различен живот.

Хлапе проговорило едва на пет години, родителите му били развълнувани да чуят от устата му "мама" и "татко", но днес вече ходи на училище. Друго с ДЦП пък вече танцува, макар първоначално дори да не можело да ходи.