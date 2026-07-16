Радиоактивен йод задейства проверка на д-р Ненков на две летища

Д-р Мирослав Ненков разказа за необичайна ситуация, през която преминал при проверките за сигурност на летищата в София и Варна.

В публикация в социалните мрежи той сподели, че в рамките на лечението си преди около три седмици е приел ниска доза йод-131 - радиоактивен елемент, използван при определени медицински процедури.

"Вчера минавам проверка на сигурността на летище София и внезапно до мен се появиха двама гранични полицаи, които с делово-любезен тон ме поканиха да ги последвам. Дали не си изкарах акъла, а? Вървя аз след тях и ги уверих, че се предавам", разказа д-р Ненков.

Един от служителите го попитал дали наскоро е преминавал през медицинска процедура. Едва тогава лекарят се досетил каква може да е причината за проверката.

Граничните полицаи извадили устройство с размерите на четец за баркод, което само за десетина секунди отчело наличието на йод-131.

"Направо паднах", призна д-р Ненков.

По-късно същата процедура се повторила и на летището във Варна, отново при професионално и любезно отношение от страна на служителите.

Така станало ясно, че системите, през които преминават пътниците, измерват не само за обичайни рискове, но и за наличие на радиация.

"Ние се оплакваме, ревем, а някой някъде работи и обновява, в случая, системите за сигурност. При това на такова ниво, че хващат миниатюрни необичайности", отбеляза той.

Д-р Мирослав Ненков започна публикацията си с критика към непрестанното недоволство и склонността всичко да бъде отхвърляно, но завърши с благодарност към служителите на Граничната полиция.

"Ето пример, приятели, че докато плюем и храчим, вървим напред. Аз лично благодаря на момчетата и момичетата от Граничната ни полиция, че се грижат за сигурността на всички - и плюещи, и нормални", написа той.