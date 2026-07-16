Британците проплакаха: Вторият гол на Аржентина е нередовен!

Мачът Англия - Аржентина, който завърши с резултат 1:2, беше решен в продължения. След гола на Антъни Гордън в 55-ата минута, настоящите шампиони изравниха половин час по-късно чрез Енцо Фернандес, преди решителният гол да падне в 90-ата минута, подписан от Лаутаро Мартинес. Въпреки че в момента изглеждаше, че няма нищо спорно, англичаните се разбунтуваха в социалните мрежи, където се оплакаха, че последният гол е бил нередовен.

Твърди се, че Лионел Меси е извършил нарушение при гола, отбелязан в 90-ата минута на мача Англия - Аржентина 1:2. По-конкретно, това, което англичаните казват, е, че Лионел Меси е стъпил върху Джед Спенс, веднага след като десният бек е успял да изчисти топката встрани. Няколко секунди по-късно аржентинецът центрира за удара с глава, който реши крайния резултат.

"Това е чисто нарушение. Какъв е смисълът от VAR, ако не може да види нещо подобно?", гласи един от коментарите.

Повтарящите се записи в социалните мрежи не показват ясно, че Лионел Меси е докоснал Джед Спенс, но веднага след двубоя десният бек го обвини, че е бил ударен и поиска нарушение.

"Меси спъна Спенс преди гола на Лаутаро, защо VAR работи само когато голът е срещу Аржентина?", пита друг потребител.

А трети пише:

"Голът на Египет е отменен за нарушение на 30 ярда от наказателното поле на Аржентина, а фактът, че Меси прави това на по-малко от ярда от наказателното поле на Англия, дори не е проверен."

Английската преса подхвана някои от обвинителните коментари, направени от съдийския екип, воден от американския център от марокански произход Исмаил Елфат.

Британските журналисти също написаха, че е възможно да е имало нарушение.

Express припомни, че Лионел Меси не получи червен картон, също за удар, в първия мач от груповата фаза, с 3:0 срещу Алжир, в който действащият световен шампион отбеляза и трите гола.

Политическият банер

Класирането на Аржентина за финала на Световното първенство през 2026 г. след победата с 2:1 над Англия в Атланта остави след себе си кадри, които бързо обиколиха света и сега може да доведат до дисциплинарни последствия за южноамериканците.

Докато празнуваха заедно с феновете, Джовани Ло Селсо, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро и други разпънаха на терена знаме с надписа "Малвинските острови са аржентински" (б.ред. - така аржентинците наричат Фолкландските острови) - послание, което ФИФА може да счете за политическо.

📹 Jugadores argentinos ondean la bandera política de las Malvinas tras el partido contra Inglaterra 🖋️ @Andres_Burgohttps://t.co/AkNf6PUiuH pic.twitter.com/yu8lPpItqa — EL PAÍS (@el_pais) July 15, 2026

ФИФА изрично забранява излагането на политически, идеологически или религиозни послания по време на състезания, организирани от централата. Дисциплинарният кодекс предвижда санкции за играчи, федерации и асоциации, когато се появят прояви, нарушаващи тези принципи. В подобни случаи организацията обикновено образува преписка, за да оцени контекста, преди да определи евентуално наказание.

Последствията могат да варират от предупреждение до финансови глоби за Аржентинската футболна асоциация (АФА) или за замесените футболисти. Спортно наказание, като лишаване от състезателни права, изглежда по-малко вероятно и обикновено се прилага при особено тежки или повтарящи се случаи, анализират BBC и аржентинското издание "Кларин".