Задържаха мъж, измамил 80-годишен по схемата "уговорка с роднина"

Заловиха мъж от монтанския квартал "Огоста", измамил 80-годишен мъж от село Дълги дел. Криминално проявеният и осъждан продал батерия за 40 евро по схемата "уговорка с роднина", съобщи БНР.

Служители на сектор „Криминална полиция“ към Районно управление Монтана разкриха измама, извършена в района на ж.п. гарата в Монтана.

Възрастен жител на село Дълги дел, община Георги Дамяново, подал жалба в полицейското управление, в която съобщил, че на 1 юли около 13,30 ч. непознат го въвел в заблуждение.

Измамникът му продал батерия за сумата от 40 евро, като го излъгал, че има предварителна уговорка за покупката с неговия син. След като платил сумата и взел вещта, потърпевшият разговарял със сина си и разбрал, че е станал жертва на престъпление.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия криминалистите от Районно управление Монтана установили извършителя – 53-годишен криминално проявен и осъждан жител на кв. "Огоста" в Монтана. Мъжът е установен, отнетите пари са върнати на собственика. Материалите по преписката ще бъдат докладвани на прокуратурата.