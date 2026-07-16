Двойка се запозна онлайн, а дни по-късно откриха жената, заровена в пустинята

Властите в американския щат Аризона обвиниха 24-годишен мъж в убийството на млада жена, с която се запознал в социалните мрежи, а след това заровил тялото ѝ в плитък гроб в пустинята.

Домоник Родолико е обвинен в предумишлено убийство от първа степен и укриване на труп във връзка със смъртта на 21-годишната Ариана Бейли Джоунс. Младата жена беше обявена за издирване от семейството си в началото на юли.

"Смятаме, че двамата са общували чрез социалните мрежи, след което са се срещнали за първа среща", заяви говорителят на полицията в Глендейл Хосе Сантяго на пресконференция в понеделник, 13 юли.

По думите му двамата първо отишли на кино, а след това се отправили към отдалечен район в пустинята, където според разследващите е извършено престъплението.

Тялото е открито в пустинята

На 11 юли човешки останки, за които властите смятат, че принадлежат на Ариана, бяха открити в отдалечен пустинен район край езерото Лейк Плезънт.

"Все още очакваме окончателните резултати от съдебномедицинските експертизи, но разполагаме с достатъчно веществени доказателства - включително дрехи и други лични вещи, които съответстват на тези на Ариана Джоунс, за да можем да установим самоличността ѝ", обясни Сантяго.

Според съдебни документи, с които People се е запознал, следователите са открили на мястото две сувенирни чаши от киното, гилзи, чували с бетонова смес, дамски сутиен и латексови ръкавици. В почвата и около тялото са намерени още бетон и сода каустик - силно корозивно химично вещество.

Телефонът, кучето и първите съмнения

Полицията в Глендейл започнала разследването на 7 юли, след като семейството на Ариана подало сигнал за изчезването ѝ.

Когато служителите посетили жилището ѝ, заварили апартамента в безпорядък.

"Телефонът ѝ беше останал вътре. Откриха и кучето ѝ, затворено в клетка. То беше прекарало няколко дни без храна и сред собствените си изпражнения. Това веднага ни подсказа, че има нещо силно обезпокоително", разказа Сантяго.

Разследването показало още, че профилите на младата жена в социалните мрежи са останали неактивни след 5 юли. Последният сигнал от мобилния ѝ телефон е засечен на 6 юли.

Следователите установили, че на 5 юли Родолико я взел от дома ѝ, след което двамата отишли на кино. Записи от охранителни камери ги показват как напускат киносалона и вървят заедно през паркинга. Данните от мобилните им телефони впоследствие ги отвели до отдалечения район в пустинята.

По думите на Хосе Сантяго двамата са общували и преди, но разследващите смятат, че това е била първата - и единствената - им среща на живо.

Версията на обвиняемия

Домоник Родолико беше арестуван на 11 юли, докато почиствал автомобила си.

Според съдебните документи майка му разказала пред полицията, че сутринта на 6 юли открила сина си в банята с три дълбоки порезни рани по дясната ръка.

"Домоник ѝ казал, че е бил нападнат от двама непознати мъже. Обяснил, че предната вечер завел момиче, с което се запознал в Snapchat, на кино в Harkins Theatres", се посочва в документите.

Пред разследващите Родолико твърдял, че той и Ариана били нападнати от двама мъже в пустинята. По думите му нападателите намушкали младата жена, а той успял да избяга.

"Той твърди, че докато двамата били в този отдалечен район, се появили двама души, които ги нападнали. Според неговата версия в един момент той успял да избяга, а Ариана останала там и така се стигнало до случилото се. Ние обаче разполагаме с достатъчно доказателства, за да смятаме, че именно Домоник Родолико носи отговорност за убийството, поради което срещу него са повдигнати обвинения", обясни Сантяго.

В момента обвиняемият остава в ареста срещу парична гаранция в размер на 2 милиона долара.