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Трагедия: Младеж се застреля навръх рождения си ден в Гурково

Драмата се е разиграла в семейния дом

17.07.2026 | 09:37 ч. 5
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Трагедия почерни Гурково. Младеж е сложил край на живота си навръх рождения си ден. 

По непотвърдена все още информация самоубийството е извършено с оръжието на дядото на младия мъж в дома им.

На мястото веднага са започнали огледи от компетентните органи с цел изясняване на цялостната картина около инцидента, съобщава БНТ

По случая се води разследване. Образувано е досъдебно производство, като органите на реда продължават активната работа по изясняване на всички обстоятелства и детайли около разигралата се драма.

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