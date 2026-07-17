Трагедия: Младеж се застреля навръх рождения си ден в Гурково

Трагедия почерни Гурково. Младеж е сложил край на живота си навръх рождения си ден.

По непотвърдена все още информация самоубийството е извършено с оръжието на дядото на младия мъж в дома им.

На мястото веднага са започнали огледи от компетентните органи с цел изясняване на цялостната картина около инцидента, съобщава БНТ

По случая се води разследване. Образувано е досъдебно производство, като органите на реда продължават активната работа по изясняване на всички обстоятелства и детайли около разигралата се драма.