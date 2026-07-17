8 месеца след средния пръст пред потрошената си кола: Нидал Мохамад пак в гонки

Преди 8 месеца Нидал Мохамад разби луксозната си кола в стълб в центъра на София, оцеля и си направи снимки с ламарините, на които показва среден пръст. Днес той има ново провинение, след като бе заловен да си прави гонка със свой приятел.

19-годишният младеж има нова луксозна кола от същата марка, която потроши. Той е глобен с 1500 евро и ще остане без книжка за година

При новата си проява Мохамад бил хванат, докато с негов приятел си спретвали гонка на бул. "Ломско шосе"

Нелегалното състезание било около 23 часа на 14 юли. Хора в района обаче ги видели и подали сигнал до полицията. Така катаджии отишли и глобили младежите, пишат от "24 часа".

Двамата са с взети книжки за по година, колите им са спрени от движение за по 3 месеца, регистрационните им табели са свалени, а младежите ще платят и по 1500 евро глоба.

Мохамад е бил глобен и при първото си провинение от 19 ноември м.г. Тогава той карал тунингована кола - Mercedes C 63 AMG S PERFORMANCE с мощност 700 конски сили. Движел се по бул. "Тодор Александров" в района на бившето кино "Арена", когато се забил в стълб. Тогава времето било дъждовно, предполага се, че заради високата скорост младежът загубил контрол над мощния автомобил. За щастие, колата се забила в стълба не от страната на шофьора, а на пасажера. Мохамад бил сам в автомобила. Той се снима с вдигнат среден пръст след катастрофата.

В социалните мрежи първо отрече да е карал. След разразило се обществено недоволство младежът публикува извинение.

"Да, снимката със средния пръст не беше правилният избор. Не е била зряла. Но ако сме честни - кой на тази възраст винаги е правил само правилните избори? Грешките на 19 са част от порастването. И понякога се учим най-бързо, когато минем през нещо истински страшно. А аз съм бил на косъм от смъртта. И въпреки всичко никой не е пострадал. Това само по себе си е огромен късмет. И шанс. Шанс за промяна, за осъзнаване", написа тогава Мохамад.

За катастрофата той бил глобен. А седмица след нея пусна мерцедеса за продажба на части. Търсеше 25 000 лева. Не е ясно дали е успял да продаде автомобила.