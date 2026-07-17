Експеримент: Какво виждат пияните шофьори на пътя?

След поредицата от фрапиращи случаи през последните дни, при които шофьори бяха заловени да управляват с над 3-4 промила алкохол в кръвта, БНТ проведе експеримент, който нагледно показва как алкохолът нарушава възприятията, реакциите и преценката на водачите зад волана.

На специализиран полигон той бе проведен със съдействието на рали състезателя и пътен експерт Димитър Илиев. За демонстрацията бяха използвани симулационни очила, които пресъздават състоянието на човек с концентрация на алкохол в кръвта от около 1,5 промила.

Още при изпълнението на елементарно упражнение участничката в експеримента споделя, че вижда силно замъглено, образите са неясни, а конусите на трасето изглеждат почти двойни.

"Изключително безотговорно отношение. Представете си какво е усещането на хората, които са били заловени с 3-4 промила", коментира Димитър Илиев.

Според психиатъра д-р Александър Канчелов една от най-опасните последици от употребата на алкохол е променената самооценка.

"Човек губи критичност към ситуацията, без изобщо да го осъзнава. Взема напълно съзнателно решение да шофира с убеждението, че всичко е наред. В действителност още след една-две чаши повече започват сериозните проблеми, а рискът от тежък пътен инцидент става непредвидим", обяснява той.

По думите на Димитър Илиев статистиката показва, че човешката грешка остава основната причина за пътнотранспортните произшествия. Когато обаче водачът съзнателно седне зад волана след употреба на алкохол, опасността нараства многократно.

"Възприятията са напълно променени, преценката е изцяло погрешна, а човек трудно може да определи дори къде се намира на пътя. Най-опасното е, че алкохолът създава фалшиво чувство за увереност и дори за превъзходство – усещане за способности, които реално липсват", подчертава пътният експерт.