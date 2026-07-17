Рекорд: 10 играчи на Атлетико Мадрид излизат на финала на Световното

Нещо незапомнено досега ще видим на финала на мондиала на стадион MetLife в Ню Йорк в неделя. За първи 10 футболисти от един отбор ще излязат на терена в най-важния мач - на испанския Атлетико Мадрид. Впечатляващо постижение, което показва класата на отбора.

Още по-интересното е, че шестима от тях не са испанци, а аржентинци.

Футболисти на "Атлетико" от националния отбор на Испания са Маркос Йоренте, Марк Пубил, Алекс Баена и Алехандро Грималдо.

Цветовете на родината си Аржентина пък ще защитават Хуан Мусо, Джулиано Симеоне, Науел Молина, Хулиан Алварес, Тиаго Алмада и Нико Гонсалес.