Защо всички в Гърция вечерят след 22:00 ч.?

Първият знак, че графикът ви за почивката не съвпада напълно с този в Гърция, идва около 19:00 ч. Прекарали сте прекрасен ден на плажа, разходили сте се из романтичните белосани улички на острова, спрели сте за едно ледено кафе и изведнъж ви се яде. Затова тръгвате да търсите място за вечеря. Ресторантът е отворен, но е почти празен. Чудите се дали не сте открили скрито съкровище.

Не сте. Просто сте пристигнали три часа преди всички останали.

За много хора, които посещават Гърция за първи път, една от най-големите изненади не са плажовете, кафе културата или дори следобедната тишина. А фактът, че ресторантите, в които местните наистина ядат, не оживяват напълно преди 21:00 вечерта. Към 22:00 ч. часа вече е съвсем друг свят. Масите са пълни, смях и гласове се разнасят по улицата, а намирането на място без резервация може да се окаже изненадващо трудно, пише To Vima.

Лятото в Гърция е горещо. Не „седи под чадър половин час“ горещо, а много, много горещо – далеч над 36°C (97°F) до късно вечерта. Да седнеш на обилна вечеря, докато слънцето все още пече, просто не е толкова привлекателно.

Ето защо типичният летен ден в Гърция протича по различен начин. Хората отиват на плажа рано сутринта, спират за кафе, вършат разни задачи и чакат температурата да се понижи, преди да седнат на вечеря. Основното ядене за деня се превръща в нещо, което очакваш с нетърпение, след като слънцето залезе и въздухът най-накрая отново стане приятен.

Ето защо и храненето на открито е толкова важна част от гръцкото лятно преживяване. Дори когато има климатизирани трапезарии или домове, гърците винаги ще предпочетат да седнат на открито – на терасата, на селския площад или на маса край морето.

След 22:00 ч. повечето гърци в северния пристанищен град Солун са навън, за да се насладят на вечерята и компанията.

В много страни вечерята е просто последното хранене за деня. Както при всичко, което правят гърците – било то кафе, напитки или вечеря – това винаги е социално събитие. Гърците никога просто не седят, поръчват, ядат и си тръгват в рамките на един час. Те се настаняват удобно. Това е възможност да прекарат няколко безгрижни мига със семейството и приятелите си. Обичайно е разговорите да се проточват до късно през нощта и никой не обръща внимание на часа.

Храненето в Гърция често трае два или три часа,

като ястията се сервират постепенно, а не всички наведнъж. Споделянето е също толкова важно. Вместо всеки да поръча отделно основно ястие, масата се пълни с мезе – малки чинийки с предястия, които се наслаждават бавно.

Когато посещавате Гърция, трябва да имате предвид, че голямото мнозинство от гърците работи в туризма и хотелиерството. Повечето бизнеси са семейни, така че работата почти никога не свършва. По време на натоварения летен сезон някои магазини остават отворени до 21:00 ч., което прави късната вечеря най-практичния и естествен избор.

В миналото много гърци вечеряха около 21:00 ч. Причината беше тясно свързана с времето за сиеста. Градовете спазваха разделен работен ден. Магазините отваряха сутрин, затваряха по време на най-горещата част от следобеда и отваряха отново до около 20:30 ч. В много по-малки градове и села това важи и днес, заедно със законите, които защитават следобедните часове на тишина.

Наистина ли всички в Гърция вечерят късно?

Току-що е минало 21:30 ч. и хората започват да запълват масите в тази таверна на остров Иос, Гърция.

Не съвсем. Както навсякъде другаде, хранителните навици в Гърция се променят. Семействата с малки деца често вечерят по-рано. По-възрастните гърци може да предпочитат вечеря около 20:00 ч., особено през зимата, докато офисните служители в по-големите градове следват по-международни графици.

Известната гръцка вечеря в 22:00 ч. все още е много актуална през лятото, особено на островите, в крайбрежните градове и навсякъде, където хората прекарват дълги вечери на открито. Но това определено не е единственият начин, по който гърците се хранят. Сега можете да намерите много повече качествени ресторанти, които сервират храна по-рано.

Какво трябва да знаете за храненето в Гърция

Най-доброто време да се насладите на вечеря в Гърция през лятото е след залез слънце, когато температурите спадат.

– Не очаквайте ресторантите да са препълнени в 18:00 ч. През лятото много таверни са тихи в ранния вечер. Навалицата започва след 20:30 ч., като повечето местни пристигат между 21:30 и 22:00 ч.

– Ако искате автентично гръцко преживяване, яжте по-късно. Маса в традиционна крайбрежна таверна след залез слънце е моментът, в който ще изпитате гръцкото хранене в най-добрия му вид.

– Не очаквайте бързо обслужване. Храната в Гърция е предназначена да се наслаждавате бавно. Сервитьорите няма да ви бързат, нито автоматично ще ви донесат сметката. Когато сте готови да си тръгнете, просто я поръчайте.

– Споделяйте храната си. Вместо да поръчвате индивидуални основни ястия, направете като местните и поръчайте няколко ястия, които да споделите.

– Ако пътувате с деца или просто обичате да ядете по-рано, пристигането между 19:30 и 20:00 ч. обикновено означава по-спокойни ресторанти и по-лесен достъп до маса.

– Хотелите и курортите сервират вечеря по-рано. Повечето хотели и курорти в Гърция са адаптирали работното време на ресторантите си, за да отговорят на нуждите на международните посетители, така че няма да ви е трудно да намерите място за ранна вечеря, ако това е вашето предпочитание.

– Резервирайте предварително през пиковия сезон. През юли и август популярните таверни могат да се запълнят бързо след 21:30 ч., особено на островите и в крайбрежните градове.