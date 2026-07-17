След гафа с Фьодоров: Постът на Зеленски е сигурен, но има друг проблем...

Решението на президента на Украйна Володимир Зеленски да застане на страната на своя главнокомандващ и да уволни Михайло Фьодоров, министъра на отбраната реформатор, предизвика може би най-голямата политическа криза в Украйна от началото на руската инвазия.

Протестиращи излязоха на улицата в подкрепа на Фьодоров в големи градове, включително Киев, докато Зеленски се сблъска с бунт от членове на собствената си управляваща партия, които сигнализираха, че ще откажат да одобрят новият номиниран за началник на отбраната на Украйна.

"Склонен съм да гласувам въздържал се", заяви високопоставен депутат от партията на Зеленски пред The ​​Times в четвъртък сутринта преди насроченото гласуване в парламента.

Гласуването по-късно беше отложено и не се очаква да се проведе, докато парламентът не се върне от ваканция на 18 август.

Зеленски има малко добри възможности

Придържането към решението си да отстрани Фьодоров от поста началник на отбраната рискува да изостри напрежението в страната и да подкопае общественото доверие в неговото ръководство. Драматичен обратен завой би спрял разпространението на протестите, но не би направил нищо за разрешаване на основния конфликт между Фьодоров и главнокомандващия генерал Александър Сирски и би могъл да доведе до още по-лоши проблеми в бъдеще.

Макар че е почти сигурно, че Зеленски ще оцелее в спора, той ще бъде обезпокоен от перспективата на неговото министерство на отбраната и генералния щаб, които са вперени един в друг в момент, когато Украйна взема превес на бойното поле. Фьодоров представи Сирски и предполагаемите му възражения срещу технологичните решения на фронтовите проблеми като опасност за живота на украинските войници и заплаха за надеждите на Киев да принуди президента Путин да прекрати войната си.

Въпреки че по-късно Зеленски назначи Евгений Хмара, изпълняващия длъжността началник на службата за сигурност на СБУ, за изпълняващ длъжността началник на отбраната, Украйна сега е в незавидното положение да няма пълноправен министър на отбраната по време на война.

Вечерни протести срещу уволнението на министъра на отбраната Фьодоров в цяла Украйна

Една от най-големите грешки на Зеленски: Хиляди на протест в защита на Михайло Фьодоров СНИМКИ Свързани статии

Спорът е символ на разрива между поколенията между по-млади украинци, като Фьодоров, родени след или непосредствено преди разпадането на Съветския съюз, и военни служители като Сирски, завършил Московското висше военно командно училище през 1986 г.

Бивш бизнесмен, Фьодоров ръководеше стратегията на Зеленски в социалните медии по време на успешната му предизборна кампания през 2019 г. и по-късно беше назначен за президентски съветник. Той беше министър на дигиталната трансформация на Украйна, преди да поеме поста началник на отбраната през януари.

Няма съмнение, че Фьодоров е бил ефективен

През февруари той заяви, че една от основните му цели е да лиши Москва от възможността да финансира военната си машина, като удари руски петролни съоръжения. Дори най-големите му поддръжници едва ли са очаквали, че украинските дронове ще ударят всяко едно от десетте най-големи петролни съоръжения на Русия, което ще предизвика криза с горивата в Москва и други градове и ще предизвика безпрецедентни критики към Путин от лоялни към Кремъл хора. Не е изненадващо, че руски провоенни фигури приветстваха уволнението на Фьодоров.

Зеленски не е предложил публично обяснение за уволнението на Фьодоров и решението вероятно ще предизвика въпроси от западните съюзници на Украйна, поне насаме. Кризата също така означава, че ако Фьодоров не бъде възстановен на поста си, той вероятно ще продължи да критикува Сирски отстрани, включително по въпроса за корупцията във войската.

Президентът се е справял и с по-сериозни предизвикателства, откакто Путин изпрати танкове си към Украйна преди повече от четири години. Но кризата в основата на неговото министерство на отбраната е най-големият му самопричинен проблем. Начинът, по който ще се справи с нея, може да определи бъдещето на войната.

Анализът е на Марк Бенетс за The Times