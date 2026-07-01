Мощна буря с градушка удари София, улици и булеварди са под вода ВИДЕО

Силна гръмотевична буря преминава над София, като донесе проливен дъжд, градушка и множество сигнали за щети в различни части на столицата. Обилните валежи засегнаха почти всички квартали на града.

Сред сериозно засегнатите са южните и централните квартали на София, където ледените късове и огромното количество вода затрудниха сериозно автомобилното движение и градския транспорт.

По информация, публикувана в групата „Забелязано в София“, силният вятър и проливният дъжд са създали сериозни затруднения за гражданите. В централната част на столицата е паднала и градушка, а пороят е довел до наводняването на редица търговски обекти и приземни помещения.

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Екипите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община вече са на терен. Основните сигнали, подадени към спешния телефон 112, са за частично запушени улични шахти и завирявания на ключови кръстовища, паднали клони, наводнени подземни гаражи и приземни етажи.

Наводнен е подлезът при сградата на Министерския съвет. Наводнени са трамвайните релси на улиците „Пиротска“ и „Одрин“. Движението на трамваите там е прекъснато, пише БТА. Паднало дърво е прекъснало движението на тролеи в района на Сточна гара.