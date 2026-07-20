Солени глоби за нарушения през летния сезон в Гърция

Гръцките власти засилват проверките по плажовете в разгара на летния сезон, като предупреждават туристите и местните жители да спазват действащите правила. Целта е да се гарантира безопасността на плажуващите, да се намалят инцидентите и да се опази крайбрежната среда.

Сред най-често проверяваните нарушения са неправилното използване на SUP дъски, играта с плажни ракети извън определените зони, шумът от озвучителни уредби, свободното къмпингуване и замърсяването на плажовете и морето.

За използване на SUP без спасителна жилетка е предвидена глоба от 250 евро, а плаването извън разрешените зони се санкционира с между 50 и 200 евро. Освен това SUP не може да се използва през нощта – след залез слънце и преди изгрев.

Играта с плажни ракети е разрешена само на места, където това е изрично позволено. При създаване на опасност или неудобство за останалите посетители глобите могат да достигнат 1 000 евро.

Сериозни санкции са предвидени и за нарушаване на обществения ред. Използването на мощни тонколони и силна музика по плажовете може да доведе до глоби от 200 до 500 евро, а при нарушения от плавателни съдове до 2 000 евро.

Най-високите наказания са за замърсяване на морската среда. В зависимост от тежестта на нарушението санкциите могат да достигнат 58 000 евро.

Гръцкото законодателство продължава да забранява и свободното къмпингуване. Нарушителите подлежат на глоба от 300 евро на човек, а при по-сериозни случаи е възможно да бъде образувано и бързо съдебно производство.

Властите подчертават, че засиленият контрол има за цел не само да санкционира нарушенията, но и да осигури спокойствие на плажуващите и да съхрани природното богатство на гръцкото крайбрежие по време на активния туристически сезон.

Шофирането с джапанки в Гърция може пък да ви струва 350 евро, както и отнемане на шофьорската книжка и регистрационните документи на автомобила за 30 дни, ако се прецени, че обувките затрудняват безопасното управление на превозното средство.

Макар новият гръцки Кодекс за движение по пътищата да не забранява изрично управлението на автомобил с джапанки или сандали, той задължава водачите да имат пълна свобода на движенията си. Именно на тази разпоредба се основават санкциите.