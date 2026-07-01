Бури, градушка и порои връхлетяха България, паднали дървета и наводнени улици СНИМКИ+ВИДЕО

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Мощна лятна буря, придружена от интензивна градушка и силни гръмотевици, връхлетя София. Обилните валежи засегнаха почти всички квартали на града. В столичния квартал „Дружба“ дърво се стовари пред жилищен блок, а в градинката „Кристал“ в центъра на София две огромни дървета паднаха почти едновременно. За щастие при инцидентите няма пострадали. Подлезите при сградата на Министерски съвет и НДК бяха наводнени. Основните сигнали, подадени към спешния телефон 112, са за частично запушени улични шахти и завирявания на ключови кръстовища, паднали клони, наводнени подземни гаражи и приземни етажи.

Силна буря удари и Шумен.

За кратък период над града паднаха над 40 л/кв.м дъжд. Интензивният валеж доведе до бързо натрупване на вода по улици и ниски участъци, а в отделни райони бяха отчетени затруднения в придвижването.

Пороен дъжд и силна буря удариха Пловдив. Наводнени са основни булеварди, а падащи дървета са премазали автомобили на няколко места в града.

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Силен дъжд падна над Петрич. В града има локални наводнения, скъсан електропровод, пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара и паднало дърво, съобщи началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

Получен е и сигнал за пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара, предизвикан от скъсан електропровод. Електрозахранването е било своевременно изключено, поради което не е съществувала опасност за гражданите. Към момента ситуацията е овладяна и е нормализирана.