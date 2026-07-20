Демерджиев: Предоставихме данни на САЩ за немалко хора, но ще дадем още

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg Демерджиев на църковен водосвет по случай патронния празник на пожарникарите 1 / 10 / 10

Санкциите по закона "Магнитски" да бъдат ефективни и лицата, на които са наложени да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин с помощта на други, бе темата на разговорите, каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите във връзка с посещението си в САЩ, проведените там срещи и санкциите срещу български граждани.

Уговорихме се да бъдат представени доказателства и федералната прокуратура да прецени дали има извършени престъпления, допълни Демерджиев.

"Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати", добави той.

"Трябва да се предприемат действия спрямо тези, които активно подпомагат санкционираните лица да избягват санкциите. Това е недопустимо“, каза Демерджиев.

Демерджиев обясни, че България няма касателство дали списъкът със санкционирани българи ще бъде разширяван, като това се преценява от американските институции. Министърът посочи, че МВР работи активно в България, за да се установи по силата на българското законодателство дали има извършени закононарушения и престъпления.

Демерджиев уточни, че въпросът за евентуално разширяване на списъка със санкционирани лица не е бил предмет на обсъжданите действия. „Това е прерогатив на американските власти“, каза той.

По думите му разговорите са били насочени към това санкциите да бъдат реално ефективни и санкционираните лица да ги понесат, „а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други“.

България и САЩ ще действат по паралелни направления – американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство.

Той посочи, че сред обсъжданите възможни действия са и наказателни производства. "Коментирани са всякакви мерки, включително и започване на наказателни производства и всички произтичащи от това последици“, каза министърът.

Запитан как ще коментира сигналите, които ДПС подават срещу него, Иван Демерджиев посочи: "Сигналите на ДПС са израз на отчаяния. Не мога да им помогна“.

Вътрешният министър коментира и случая с изчезналата 11-годишната Наталия. Той посочи, че мъжът, за когото се предполага, че я е отвлякъл, има опит в оцеляването при такива ситуации. В издирването са включени и допълнителни сили.

По отношение на пожарната безопасност Демерджиев каза, че българските огнеборци са обучени, снабдени са с дронове и техника, "но има други липси, натрупани през годините". "Нямаме достатъчно ефективни средства за гасене на огъня от въздуха", каза министърът. И подчерта, че тази година, при нужда, помощ в борбата с пожарите ще окаже и Министерството на отбраната.