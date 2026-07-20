Пожар изпепели стопанска постройка и животни във Видинско

Стопанска постройка и животни са изгорели при пожар в село Пешаково, причинен от късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за инцидента е подаден на 19 юли в 20:47 часа. На място са изпратени два екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Видин, които са потушили пламъците.

Огънят е унищожил 50 квадратни метра дървена конструкция и циркуляр. Загинали са и 25 пилета и куче.

Ден по-рано, на 18 юли в 23:41 часа, на телефон 112 е получен сигнал за горящ лек автомобил Audi с видинска регистрация в село Куделин, община Брегово. Колата е собственост на жител на Видин, а според първоначалните данни вероятната причина за пожара е умишлен палеж.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Между 17 и 19 юли пожарникарите в областта са реагирали и на редица други сигнали. Гасени са запалени отпадъци във Видин и в къща в село Медовница, както и сухи треви в землището на село Новоселци. При тези инциденти не са нанесени материални щети.

Пожар в сухи треви е бил потушен и в близост до мелницата в село Арчар, също без щети. След сигнал, подаден в 10:34 часа, екипите са оказали техническа помощ и за отстраняването на паднало дърво върху паркинг в междублоково пространство в жилищния комплекс "Химик".

В периода от 05:00 часа на 19 юли до 05:00 часа днес полицейските екипи са обработили 18 сигнала, четири от които за нарушаване на нощната тишина.

При контролната си дейност служителите на реда са проверили 75 души и 66 моторни превозни средства. За установените нарушения са съставени един акт и 15 фиша.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са потушили 118 пожара, пише БТА.