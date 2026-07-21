Найденов обжалва бързото определяне на и.ф. шеф на Административен съд – Пловдив

Министърът на правосъдието Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) избора на Янко Ангелов за и. ф. председател на Административен съд – Пловдив. Той е назначен на поста с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) от 7 юли, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Министър Найденов посочва, че не е налице необходимост и неотложност тази точка да е включена като извънредна в дневния ред на СК на ВСС. С тези действия е избегнато задължението за предварително уведомяване на участниците в заседанието на СК на ВСС, както и на самия министър, липсват и мотиви за обосновка на кандидатурата на съдия Ангелов.

По отношение на превръщането в практика на внасяне на извънредни точки на заседание, министърът изпрати писмо и до Прокурорската колегия (ПК) на ВСС, в което изразява сериозното си безпокойство от трайната тенденция да се внасят извънредни точки на заседание, по които липсват предварителни материали.

От Министерството посочват, че за да се прекрати тази практика, Найденов обмисля да сезира Комисията по професионална етика за евентуални нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Правосъдният министър посочва, че ще упражни правото си да обжалва пред ВАС всяко решение на ПК на ВСС, за което е констатирано нарушение, и ще внася предложения за дисциплинарни производства при наличие на данни за неспазване на служебните задължения от страна на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите.

На 25 юни парламентът прие, че ВСС с изтекъл мандат преди повече от година няма право да приема решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект. Сега действащият ВСС е конституиран на 03.10.2017 г., а мандатът му е изтекъл на 03.10.2022 г.