Черна статистика: Близо 19 000 деца са жертви на сексуално насилие в Германия

Случаите на сексуално насилие над деца в Германия продължават да нарастват. През 2025 г. полицията е регистрирала 17 126 престъпления от този тип, съобщиха германските власти, цитирани от ДПА.

Това са със 772 случая повече спрямо 2024 г. и с около 1600 повече в сравнение с 2021 г., показва доклад на германската федерална криминална полиция.

Над 18 000 регистрирани жертви за година

През 2025 г. в полицейската статистика са отчетени общо 18 736 жертви на сексуално насилие над деца. Броят им е нараснал с 3,6% спрямо предходната година.

От тях 13 870 са момичета, а 4866 - момчета. Така момичетата представляват 74% от всички регистрирани жертви.

Разликата между броя на престъпленията и броя на жертвите се обяснява с начина на отчитане. Едно и също дете може да присъства в статистиката повече от веднъж, когато е било подложено на насилие многократно.

В повече от половината случаи детето познава извършителя

Според доклада в над половината от разследваните случаи заподозреният е бил човек, когото пострадалото дете вече е познавало.

Увеличава се и броят на установените заподозрени. През 2025 г. те са били 12 823 при 12 368 година по-рано.

Повечето от тях са мъже, а в преобладаващата част от случаите престъпленията са били извършени от един човек.

Реалният мащаб вероятно е много по-голям

Националният доклад обхваща сексуалното насилие над деца, сексуалната експлоатация на непълнолетни и разпространението и притежанието на материали, показващи сексуално насилие над деца.

Данните бяха представени в Берлин от министъра на вътрешните работи Александър Добринд, директора на Федералната служба за криминална полиция Холгер Мюнх и правителствения комисар по въпросите на сексуалното насилие над деца Керстин Клаус.

Авторите на доклада предупреждават, че статистиката включва само случаите, за които е подаден сигнал и полицията е започнала разследване. Според тях действителният брой на престъпленията вероятно е значително по-висок, тъй като голяма част от насилието остава скрито.