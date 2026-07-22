Дебат в НС за самолетите, Костадинов: Деградацията е наистина неудържима

Като втора точка от дневния ред парламентът включи предложението за разполагане на американските самолети на авиобаза “Безмер”. За това гласуваха от "Прогресивна България", един от ГЕРБ-СДС, ДПС и един от ПП. Против бяха един от ПБ, 27 от ГЕРБ-СДС и "Възраждане". ПП и един от ПБ се въздържаха. ДБ не участваха в гласуването.

От ПГ на "Възраждане" настояха да бъде изслушан външният министър Велислава Петрова-Чамова за “Коалицията на желаещите”, но залата не прие тази идея.

От трибуната на Народното събрание лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов каза, че сме станали свидетели на позор, защото, по думите му, премиер и външен министър са говорили различни неща само в рамките на 24 часа.

“Деградацията е наистина неудържима. Да изслушаме министърката на външните работи да каже подписала ли е, не е ли подписала”, предложи Костадинов.

От “Демократична България” настояха правителството да представи позиция за коалицията за противоракетна отбрана.

“Нашият национален интерес е да бъдем в сърцето на Европа. Днес правителството на Румен Радев поставя националния интерес под въпрос. Оттеглянето от “Коалицията на желаещите” е не просто оттегляне от верния курс. Не можем да допуснем страната ни да остане встрани от изглаждането на новата европейска отбрана”, каза Надежда Йорданова в декларация от името на ДБ.

“Участието в Коалицията на желаещите е и възможност за отбранителната индустрия. Изваждане от ключови формати е отклонение от европейския консенсус”, каза още бившият правосъден министър.

"Само преди два месеца обвърза присъствието на самолетите-цистерни с отпадането на визите за САЩ. Днес самолетите трябва да бъдат разположени, но визите остават. Настояваме България да поиска от Гърция да разположи батарея "Пейтриът" до нашата граница. Още по-важна е позицията на България за Коалиция за противоракетна отбрана. България има пряк интерес да участва в подобни проекти. Настояваме правителството да представи позиция за коалицията за противоракетна отбрана. Мирът не се гарантира с повтаряне на думата "мир", заяви още Йорданова.

От ДБ настояват правителството незабавно да представи пред Народното събрание адекватна позиция за участието на България в “Коалицията за противоракетна отбрана“.

В приетата програма на Народното събрание за днес е включено и второто четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Депутатите удължиха работното си време до приемането на второ четене на законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 година.