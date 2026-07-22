Почина дългогодишният кореспондент на БТА Пеню Николов

Почина дългогодишният журналист на БТА в Силистра Пеню Николов, съобщиха от семейството му.

Като кореспондент на държавната агенция от 1986 до 2022 г., той активно отразява събитията в града и в целия регион.

През 2016 г. той е удостоен със званието „Почетен гражданин на Силистра“ на тържествена сесия на Общинския съвет по случай празника на града – Кръстовден.

Носител е и на наградата „Златно перо“ на Съюза на българските журналисти в категорията „Кореспондент на централна медия в страната“.

През 2021 г. във връзка с неговата 70-а годишнина е отличен със специален поздравителен адрес и плакет от тогавашния областен управител на Силистра Ивелин Статев.

Пеню Николов е роден в град Левски, завършил е „Българска филология“.