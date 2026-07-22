ЦСКА замина за Азербайджан с мисъл за победа

Българският национал – Теодор Иванов, говори преди заминаването на ЦСКА за Азербайджан. "Червените" гостуват на Карабах в първия си двубой от втория предварителен кръг в Лига Европа утре от 19.00 часа.

Централният защитник призна, че за ЦСКА всичко освен победа е провал, включително и срещу добър отбор като Карабах.

"Мисля, че отборът е готов още преди мача със Славия. Не мисля, че това ще ни попречи сега да изиграем добър мач с Карабах. Това е отбор от доста висок калибър. Надяваме се да постигнем добър резултат, ще дадем най-доброто от себе си", заяви Иванов.

Бранителят коментира и равенството срещу Славия в първия кръг на първенството. Той призна, че тогава тимът не е показал истинските си възможности.

"Трябваше ни още повече хъс срещу Славия, не показахме най-доброто, не е това качеството. За ЦСКА няма равен резултат, позитивна е само победата. Нормално настроението да не е най-доброто. Равенството за нас си е като загуба. Най-важното е да победим с добра игра и настроението да се повиши", каза още защитникът.

Теодор Иванов засегна и темата за напрежението около отбора, както и отсъствието на феновете в Баку.

"Напрежение винаги ще има. Когато има напрежение, значи правиш нещо много добре. За фаворит – ще видим този сезон, ние правим най-доброто за семействата си и феновете ни. Феновете са 50% от нашия успех, със сигурност ще ни липсват, ние ще се борим, за да ги направим щастливи, докато гледат пред телевизорите", завърши Иванов.

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