Белчев: Бюджетът беше разгледан перо по перо, малко хвърча и перушина

“Бюджетът беше разгледан перо по перо, малко хвърча и перушина, но всичко завърши добре”, с метафора се изказа депутатът от ПБ Стефан Белчев за продължилото до два часа след полунощ заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Пред bTV депутатът добави, че обсъждането на бюджета е преминало с остри дебати от страна на опозицията, но всички текстове са били разгледани и приети.

Управляващото мнозинство се е съобразило основно със становищата на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, като част от предложенията на опозицията също са били подкрепени. Белчев добави, че една от приетите идеи е предложението на Асен Василев от ПП да бъде отложено въвеждането на новия начин за изчисляване на трудовия стаж при работа на непълно работно време.

Според Белчев промяната предвижда трудовият стаж да се отчита пропорционално на реално отработените часове. Така, ако служител работи четири часа дневно през цялата година, ще му се признава половин година трудов стаж. По думите му това ще премахне сегашното несъответствие, при което осигуровките се плащат според часовете, а трудовият стаж се признава като за пълен работен ден.

Депутатът призна, че мярката няма да бъде посрещната положително от всички работещи на непълно работно време, но я определи като необходима реформа. Той аргументира промяната и с необходимостта от ограничаване на практиката служители да бъдат назначавани официално на четири часа, а останалата част от възнаграждението да получават неофициално и нарече мярката “реформа“.

Трудов стаж и МРЗ

По отношение на минималната работна заплата депутатът коментира и решението за отпадане на досегашния механизъм за определянето ѝ. Той уточни, че нов модел все още се разработва и ще бъде предложен след анализи и разчети на Министерството на финансите.

Белчев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде променяна през настоящата година, тъй като размерът ѝ вече е определен. Очаква се новият механизъм да бъде представен при подготовката на бюджета за 2027 г., който по думите му ще бъде внесен за обществено обсъждане през следващите седмици.

"ПБ предлага реформа в трудовия кодекс, реформите не винаги трябва да са положителни", каза депутатът за предложения 4-часовия работен ден да се предлага като половин стаж. “Така, когато хората работят на половин работен ден, или 4 часа, те ще са натрупали за година едва шест месеца стаж”.