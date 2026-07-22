Хванаха котка, дилър на наркотици, в руски затвор

Котка, използвана за контрабанда на наркотици в руска затворническа колония, е била прихваната от охранители, преди да може да достигне до затворниците. Животното е носело два импровизирани нашийника, съдържащи забранени вещества, съобщиха руските власти, цитирани от Euronews.

Котката, използвана за контрабанда на наркотици в затворническа колония № 17 в град Нижни Новгород, е била прихваната от служители на затвора, преди да стигне до помещенията, съобщиха руските власти. Според руската Федерална служба за изпълнение на наказателните задължения (ФСИН), животното е носело два импровизирани текстилни нашийника, вътре в които са били скрити забранени вещества, предназначени за затворници.

Охраната е забелязала котката, преди да влезе в затворническата колония, и е успяла да я залови

След свалянето на нашийниците, на място е извикан водач заедно с куче за откриване на наркотици. Кучето е потвърдило наличието на наркотици в импровизираните устройства, прикрепени към животното, и веществата са били конфискувани.

Представители на ФСИН заявиха, че след проверки котката е била освободена, тъй като не е била ранена по време на интервенцията.

Властите не са предоставили информация за хората, организирали опита за контрабанда на наркотици в затвора, нито за вида или количеството на откритите наркотици. Инцидентът е част от поредица необичайни методи, използвани от престъпниците за контрабанда на забранени предмети в руските затвори.