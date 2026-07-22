Оркестърът "Джузепе Верди" идва за шест концерта в България

Филхармоничният оркестър "Джузепе Верди" от Салерно ще изнесе шест концерта в България от 7 до 12 август 2026 г. Под диригентството на маестро Гуидо Манкузи италианският ансамбъл ще представи програма с някои от най-популярните произведения на Джузепе Верди.

Турнето започва на 7 август в Летния театър в Стара Загора. Следват концерти на крепостта Царевец във Велико Търново на 8 август, в Летния театър във Варна на 9 август, в Летния театър в Бургас на 10 август, в Античния театър в Пловдив на 11 август и в зала "България" в София на 12 август.

В програмата са включени увертюри и откъси от "Травиата" ("La traviata"), "Риголето" ("Rigoletto"), "Аида" ("Aida") и "Набуко" ("Nabucco"). Произведенията засягат теми като любовта, свободата, достойнството, саможертвата и борбата за справедливост, които остават разпознаваеми за публиката и повече от век след създаването им.

Театър, възстановен след 14 години

Историята на оркестъра е пряко свързана с Театър "Джузепе Верди" в Салерно - една от значимите културни институции в Южна Италия. Сградата е построена през 1872 г. по образеца на театър "Сан Карло" в Неапол и се превръща в символ на културните амбиции на областта Кампания.

След опустошителното земетресение в Ирпиния през 1980 г. театърът остава затворен почти 14 години. В Салерно този период остава в паметта като времето, в което градът символично е загубил гласа си.

След мащабна реставрация театърът е официално открит отново на 6 юли 1994 г. с концерт на ансамбъла "I Solisti Veneti". При възстановяването са запазени оригиналната дървена конструкция, историческите фрески и архитектурният облик на сградата, която е част от театралното наследство на XIX век.

На 22 януари 1997 г. започва нов етап в развитието на институцията с постановката на "Фалстаф" ("Falstaff") от Верди, режисирана от Янош Ач, с баритона Роландо Панерай в главната роля. Тогава официално е създаден и постоянният Филхармоничен оркестър "Джузепе Верди", който постепенно се утвърждава като един от разпознаваемите културни символи на Южна Италия.

От Салерно до международните сцени

Назначаването на маестро Даниел Орен за артистичен директор през 2007 г. дава международен тласък на театъра и оркестъра. Музикантите започват да гостуват зад граница и да участват в различни фестивали и концертни прояви.

Сред тях са фестивалът в Равело ("Ravello Festival"), концертите "Concerto all'alba", които се провеждат при изгрев над залива на Салерно, събития в Кралския дворец в Казерта, както и изяви във Ватикана, Сената на Италианската република и театър "Сан Карло" в Неапол.

През годините оркестърът е свирил пред папа Йоан Павел II, кралицата на Швеция и италианските президенти Карло Адзелио Чампи и Джорджо Наполитано.

На сцената на театъра в Салерно са гостували оперни изпълнители като Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Катя Ричарели, Диана Дамрау, Виторио Григоло и Соня Йончева. С институцията е свързано и италианското сопрано Мария Агреста, ученичка на Райна Кабаиванска.

Българската следа в Салерно

Връзките между театъра в Салерно и българската вокална школа имат дълга история. Сред най-значимите български имена в нея е Гена Димитрова. Концертите ѝ през 1998 и 1999 г., включително гала спектакълът с Никола Мартинучи на 1 февруари 1999 г., остават част от историята на театъра.

Италианската публика пази спомена и за нейните интерпретации на Абигайл, Турандот и Лейди Макбет.

Сред българските оперни изпълнители, свързани със сцената в Салерно, са още Орлин Анастасов и Светла Василева. По-младото поколение е представено от Александрина Михайлова и Габриела Георгиева.

Маестро Гуидо Манкузи определя гостуването с музиката на Верди в България като естествено продължение на културните отношения между двете страни.

"Вашата публика разбира тази музика не само интелектуално, а емоционално. Отвъд нотите стои човечността. Верди говори за любов, свобода, достойнство и саможертва. Това не са стари сюжети, това сме ние", казва диригентът.

Солистите в концертите

Към оркестъра ще се присъединят двама гост-солисти. Сопраното Таня Лазарова е позната на международната сцена с интерпретациите си на водещи Вердиеви героини и с широкия си вокален регистър.

Баритонът Марко Ди Сапия има международна кариера и е разпознаваем както с вокалната си техника, така и със сценичното си присъствие.

Филхармоничният оркестър "Джузепе Верди" има и ролята на представител на италианската култура зад граница. Това е пример за т.нар. "мека дипломация" - влияние чрез култура, ценности и изкуство.

В репертоара и международните му изяви влизат постановки като "Турандот" ("Turandot") в Германия и "Севилският бръснар" ("Il barbiere di Siviglia") в Индия.

Предстоящото турне в България ще съчетае музиката на Верди с историята на театъра в Салерно и с дългогодишните връзки между италианската оперна традиция и българската вокална школа.