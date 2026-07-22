Очаква се скок на цените на горивата у нас с още 10-15%

Горивата у нас ще поскъпнат с още 10-15% през следващите седмици, заради нестабилността около Близкия Изток. Такава прогноза направи в ефира на БНР Димитър Георгиев, финансист и анализатор на международните пазари, след като ескалацията на напрежението в Близкия изток доведе до пореден скок в цената на черното злато.

Според него е възможно да видим цени на петрола от над 100 долара за барел.

"Сортът "Бренд" беше паднал до 70 долара. В момента е 92.27 долара. Точно 30% поскъпване за две седмици. Търсят се алтернативи на Ормузкия проток, но построяването на истински такива ще отнеме години".

Георгиев обаче остава оптимист и предвижда, че "в рамките най-много на седмица или две отново ще видим истинско сядане на масата за преговори от двете страни".

"На практика всички страдат - производителите на петрол и потребителите. Но освен все по-скъпите цени на бензин и дизел, другото, което виждаме в България, е и слаб туристически сезон, което се дължи на скъпите билети, голямата несигурност, невъзможността за планиране на полети от страна на туроператорите. Дори в съседна Гърция виждаме малко по-слаб сезон от обичайното".

Вече имаме десети пореден ден на поскъпване на цените на петрола на международните пазари

"Това означава, че ще продължат плавно да поскъпват бензинът и дизелът по родните колонки. Със сигурност ще видим по-високи нива от сегашните".

Той предвижда поскъпване с още 10-15%.

"Но ако има ескалация на конфликта, тогава няма лимит на цената на бензина и дизела".

Георгиев отбеляза също, че от над десет години горивата у нас са сред най-евтините в Европа. По думите му причините са ниските ставки на акциза и факта, че имаме собствена рафинерия. По последна информация от "Лукойл" са договорени доставки за следващите три месеца.

"Петрол има, проблемът е с неговото транспортиране през Близкия изток. Все пак България е привилегирована, защото ние не внасяме и почти никога не сме внасяли петрол от този регион. В момента го внасяме основно от Азербайджан. Има и алтернативни трасета".

Финансистът коментира и какви са необходимите у нас реформи, за да се стигне до овладяване на бюджетния дефицит.

"Дефицитът за тази година ще бъде много по-малко от 5.7%. Много вероятно е да бъде около 4%. Този голям свръхдефицит от 5.7% се дължи на огромен ръст на капиталови разходи, които няма как да бъдат реализирани до края на годината. Това са едни политически игри. Спокойно може да се доближава и до 3%.

До края на октомври те трябва да внесат бюджет за 2027 г. Той включва и макрорамката за три години напред. Тогава вече ще можем да знаем какви са техните истински планове".