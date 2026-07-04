ПБ събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански

"Прогресивна България" събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. На нея присъства и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за БНР източници от формацията.

Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група.

Срещата е закрита за медии. Не се предвиждат изявления извън залата.