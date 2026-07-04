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ПБ събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански

На нея присъстват премиерът Радев и началникът на кабинета Копринков

04.07.2026 | 16:25 ч. Обновена: 04.07.2026 | 16:38 ч. 45
БГНЕС

БГНЕС

"Прогресивна България" събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. На нея присъства и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за БНР източници от формацията.

Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група.

Срещата е закрита за медии. Не се предвиждат изявления извън залата.

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