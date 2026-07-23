Разследването около самоубийството на Тодор Славков все още продължава

Обрат бележи разследването за смъртта на Тодор Славков. Оказва се, че наблюдаващият прокурор е дал нови указания на органите на реда, които продължават да нищят случая, въпреки че уж бе изяснено, че става въпрос за самоубийство. Това разркиха от Районната прокуратура в Стара Загора, която продължава да разследва самоубийството на внука на Тодор Живков, пред "България Днес.

"Разследването все още е активно. Наблюдаващият прокурор е дал указания за извършването на нови действия по разследването. Случаят не е приключил", категорични са от правната институция.

В края на миналата година източници от полицията, запознати с разследването, споделиха, че нямат нови указания от Районната прокуратура в Стара Загора и не извършват допълнителни проверки.

"Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая със смъртта на Тодор Славков. Нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме други свидетели или пък тези, които вече са разпитани, да бъдат отново разпитани. Ако от прокуратурата не ни дадат насоки, то това означава, че разследването е приключило. Всичко сочи само и единствено към самоубийство. Важно е да уточним, че не сме открили нищо, което да сочи, че има чужда намеса в смъртта на Славков", споделиха през ноември 2025 г. запознати с разследването. Това означаваше, че разследването е прекратено или поне е на пауза.

Очевидно обаче са се появили въпроси, които остават без отговори, защото наблюдаващият прокурор не би възложил нови указания на разследващите в противен случай.

Докато всичко не бъде изяснено, прокуратурата не може да каже категорично, че става въпрос за самоубийство

На 21 юли миналата година стана ясно, че внукът на Тодор Живков е открит мъртъв с куршум в главата в имот в село Асен. Сигналът е подаден в 16:49 ч. на тел. 112. На място веднага изхвърчат полицейски и медицински екипи. Извършен е оглед на мястото и е назначена съдебномедицинска експертиза на тялото на Славков. Тя показва, че най-вероятно става въпрос за самоубийство - по пистолета няма други отпечатъци освен тези на Малък Тошко, а и по ръката му има барутен нагар, което сочи, че той е дръпнал спусъка на законно притежавания от него револвер калибър 22.

Трагедията се разиграва в имот на президента на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски.

По време на разследването досега не са открити данни за насилствена смърт или някаква намеса в трагичната кончина на Малък Тошко.