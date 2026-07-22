70-годишна ръководила мрежа за международен трафик на бебета

Жена, ръководила група от още 18 души в схема за трафик на бебета между Индонезия и Сингапур, беше осъдена на седем години затвор.

70-годишната Лие Сиу Луан от Индонезия беше призната за виновна на 17 юли за това, че е координирала намирането и продажбата на бебета за осиновяване, съобщават The Jakarta Post, The Straits Times, BBC и People.

Луан беше обвинена, че е наела 18 души за посредници, които се представяли пред потенциални осиновители за биологични майки на бебетата. Те също бяха признати за виновни, като всеки от тях получи присъда между три и шест години затвор.

Международна схема за продажба на бебета

През юли 2025 г. индонезийската полиция съобщи, че е арестувала 13 души в провинция Западна Ява, свързани с международна мрежа за трафик на бебета към Сингапур. Разследващите установили, че 25 деца, всяко на около една година, са били продадени за приблизително 16 млн. индонезийски рупии - около 893 долара.

Разследването започнало, след като жителят на Западна Ява Дани Хидаят подал сигнал, че член на групата се е свързал с него и му е предложил да купи бебето му. Това се случило, след като мъжът се присъединил към Facebook група, тъй като търсел начин всъщност да осинови дете.

През април в Окръжния съд в Бандунг, Западна Ява, започна процесът срещу общо 19 души, арестувани във връзка със случая. Сред подсъдимите имало 18 жени и един мъж, които работели като вербовчици, лица, полагащи грижи за бебетата, както и хора, вписващи имената им във фалшиви документи.

По време на процеса Луан признала, че през 2022 г. е изпратила най-малко 12 бебета в Сингапур за осиновяване. Всяко от тях било продадено за приблизително 13 179 долара.

"Не знаех, че е грешно"

"Обявяваме, че подсъдимата Лие Сиу Луан е призната по закон за виновна в извършването на престъпното деяние по вербуване, укриване, изпращане, прехвърляне или приемане на човек... с цел експлоатация на бебетата", заяви в съдебната зала съдия Гатот Ардиан Агустрионо.

В съда Лие твърдяла, че "не е знаела, че е грешно" да изпраща бебетата в чужбина и да ги продава за осиновяване. Тя обвинила партньора си от Сингапур, че я убедил, че дейността им не е незаконна.

Присъдата от седем години затвор се оказала по-ниска от очакваното, но Луан решила да не я обжалва.

"Нашата клиентка приема решението на съдиите", коментира адвокатът ѝ Сени Санджая.