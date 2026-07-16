Пламен Тончев: ДАНС има нужда от реформа за повишаване на капацитета

В Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е необходимо извършване на определена реформа за повишаване на капацитета и укрепване на потенциала и устойчивостта, заяви Пламен Тончев, който е кандидат за председател на ДАНС, по време на изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към парламента.

Предизвикателство е, но ако не се изгради една функционална, гъвкава и реагираща на средата на сигурност съвременна Агенция, рисковете могат да се превърнат във вътрешна заплаха за сигурността на държавата, каза още Пламен Тончев.

Тончев е единственият кандидат за председател на ДАНС и е предложен от Министерския съвет. Тончев е заемал поста и преди - през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на Агенцията Димитър Георгиев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност. През 2025 г. Тончев беше освободен от поста по собствено желание, след което в края на май 2025 г. Народното събрание го избра за председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (или т.нар. Комисия по досиетата).

На въпрос защо отново е решил да се върне в ДАНС и имало ли е натиск върху него, за да поиска да бъда освободен, Тончев отговори, че натиск не е имало. Аз съм предложение на Министерския съвет, не кандидатствам за длъжността. Явно след моето напускане и изтеклата година и два месеца ръководството на държавата е преценило, че все още съм необходим за ДАНС, каза още Пламен Тончев.

Пламен Тончев отрече той или синът му да имат процесуален статут по наказателни дела и добави, че никога не са викани да бъдат разпитвани.

Относно използването на специални разузнавателни средства (СРС) Тончев каза, че когато той е бил председател, ДАНС не е искала прилагане на СРС срещу магистрати.

Тончев заяви още, че според него ДАНС запазва политически неутралитет, включително и в негово лице.

В началото на заседанието депутатите отхвърлиха предложението на депутата от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков изслужването да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите, а не в тази по вътрешна сигурност.

Кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС представи Иво Христов.