4,2 по Рихтер удари Централна Турция

Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер удари Централна Турция. Това показва справка на сайта на Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е регистриран на 40 км западно от Малатия, Турция, на 10 км западно от Акчадаг, Турция, на дълбочина 10 км.

Трусът е регистриран в 10:26 ч. (съвпада с българското време). Земетресението е усетено осезаемо от жителите в района на епицентъра. Към момента няма данни за сериозни материални щети или пострадали граждани.