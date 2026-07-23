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4,2 по Рихтер удари Централна Турция

Земетресението е усетено осезаемо от жителите в района на епицентъра

23.07.2026 | 14:12 ч. 1
Снимка: Pixabay/Tumisu

Снимка: Pixabay/Tumisu

Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер удари Централна Турция. Това показва справка на сайта на Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е регистриран на 40 км западно от Малатия, Турция, на 10 км западно от Акчадаг, Турция, на дълбочина 10 км.

Трусът е регистриран в 10:26 ч. (съвпада с българското време). Земетресението е усетено осезаемо от жителите в района на епицентъра. Към момента няма данни за сериозни материални щети или пострадали граждани.

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