Доживотен затвор за сомалийските пирати, похитили кораба "Руен" на БМФ

Съд в Мумбай осъди 44 сомалийски граждани на доживотен затвор по две отделни дела за пиратство и други свързани престъпления. Съдът отдаде признание на индийските военноморски сили за проявената смелост и стриктното изпълнение на техния дълг, при операцията по освобождаване на контролирания от българска компания бълкер "Руен", съобщи Maritime.bg .

При налагането на максималното възможно наказание съдията подчерта изключителната тежест на извършените деяния, предаде AFP.

Всички 44 подсъдими – 35 по едното дело и девет по другото – се признаха за виновни и поискаха снизхождение. В мотивите си магистратите посочиха, че са взели предвид бедните социални условия на обвиняемите и доброволното им признание.

Пиратството в открито море, отвличането на плавателни съдове, държането на екипажи като заложници за откуп, опитите за убийство, използването им като жив щит и неизпълнението на разпорежданията на военните са изключително тежки престъпления, които не могат да бъдат подминати с лека ръка“, заяви индийският съдия, разпределен по процеса.

Обвиняемите са осъдени по редица закони, включително за пиратство, използване на взривни вещества, оръжие и незаконно преминаване на граници.

Първият казус, засягащ деветима от осъдените, датира от март 2024 г., когато след сигнал за отвличане на плаващия под ирански флаг кораб Al Kambar, кораби Trishul и Sumedha от състава на ВМФ на Индия се отзовават в Аденския залив. Според обвинението пиратите са държали екипажа като заложници в продължение на три дни, заплашвайки ги с автомати "Калашников“ и ръчни гранати. Те са открили огън и по военните кораби, което е квалифицирано като терористичен акт.

Пред съда защитата на деветимата пирати поиска леко наказание с мотива, че са бедни и необразовани граждани с малки деца, и наблегна на доброволното им признание и добрите дипломатически отношения между Индия и Сомалия.

Вторият случай е от декември 2023 г., когато индийският военен кораб Kolkata задържа 35 сомалийци, превзели регистрирания в Малта бълкер "Руен". Деянията им бяха квалифицирани и по законите за борба с тероризма.

На 14 декември 2023 г. въоръжена пиратска група се качва на бълкера. 18-членният екипаж, съставен от 8 български моряци, 9 моряци от Мианмар и едно морско лице от Ангола, се евакуира в защитено помещение на борда. Ден по-късно, на 15 декември, пиратите успяват да поемат пълния контрол над кораба.

Под контрола на похитителите RUEN осъществи преход до северните брегове на Пунтленд, а по-късно застана на котва край източните брегове на провинция Бари в Сомалия. По-късно пиратите допускат медицинска евакуация на един от членовете на екипажа.

В средата на март същата година, след спецоперация на Военноморския флот на Индия, RUEN бе освободен от пиратски плен, а на борда му бе задържана 38-членна сомалийска пиратска група, която впоследствие е предадена на съда в Индия.

По-късно RUEN преминава през опасната зона в Червено море край бреговете на контролираните от хутите ("Ансар Аллах") територии в Йемен, ескортиран от италианския разрушител Caio Duilio (D 554). След последователни посещения в турско и румънско пристанище, построеният през 2016 г. плавателен съд влезе за ремонт в кораборемонтния завод "МТГ – Делфин" край Варна.