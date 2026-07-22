BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 88

В кадър: Порой превърна улиците на Варна в реки

Ураганен вятър и проливен дъжд връхлетяха морската столица

22.07.2026 | 16:30 ч. 4

Снимки: БГНЕС

Снимки: БГНЕС

1 / 9

Силна буря с пороен дъжд и ураганни пориви на вятъра връхлетя Варна и за минути превърна част от основните улици и булеварди в реки, съобщи БГНЕС.

Интензивният валеж претовари отводнителната система, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода. На различни места в града се образуваха задръствания, има блокирани автомобили и затруднено движение.

Свързани статии

Силният вятър е прекършил клони и дървета, които допълнително пречат на трафика. Малко след 15:00 часа няма информация за пострадали хора или за сериозни материални щети.

Екипи на аварийните служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на най-критичните точки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

варна наводнение буря
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem