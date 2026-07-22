В кадър: Порой превърна улиците на Варна в реки

Силна буря с пороен дъжд и ураганни пориви на вятъра връхлетя Варна и за минути превърна част от основните улици и булеварди в реки, съобщи БГНЕС.
Интензивният валеж претовари отводнителната система, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода. На различни места в града се образуваха задръствания, има блокирани автомобили и затруднено движение.
Силният вятър е прекършил клони и дървета, които допълнително пречат на трафика. Малко след 15:00 часа няма информация за пострадали хора или за сериозни материални щети.
Екипи на аварийните служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на най-критичните точки.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.