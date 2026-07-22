40,50 евро за килограм калмари от бързо хранене в Пловдив

Пловдивчанка остана без думи, след като се натъкна на стряскаща гледка в един от големите магазини за готова храна на главната улица в Пловдив. На това място ежедневно се хранят както туристи, така и стотици работещи в центъра на града, предава Plovdiv24.bg.

Докато цяло лято темата за цените по Черноморието и в Гърция обикаля социалните мрежи, Пловдив тихомълком ги изпревари. Цената за килограм калмари предизвика сериозно недоволство и въпроси относно търговските практики в града под тепетата.

"Цяло лято си говорим за цените по морето у нас и в Гърция. А някой запита ли се какви са цените във втория по големина град със заплати, далеч от софийските, но със стандарт на живот, много близък до техния? Килограм панирани калмари в магазин за бързо хранене е 40,50 евро (79,21 лв.)! Търговците твърдят, че са 'тяхно производство', но можем ли да вярваме? Спекулата е брутална! Време е институциите да се сезират и това безумие да спре. Все пак става въпрос за магазин за готова храна, а не за луксозен ресторант", споделя жената пред мезията.

Скандална разлика в цените

Проверка показва, че фрапиращата сума от над 79 лева за килограм няма никаква логична аналогия на пазара.

Кетъринг фирми: Предлагат същия продукт за около 20,80 евро (~40,68 лв.) за килограм.

Доставки: Разнообразието от оферти варира между 15 евро (~29,34 лв.) и 29 евро (~56,72 лв.).

В магазина: Замразеният суров продукт върви между 7 и 11 евро за килограм.