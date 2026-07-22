Русия унищожи склад с материали за борба с ХИВ в Украйна

В Украйна руски ракетен удар унищожи консумативи за превенция на ХИВ на стойност 2,6 милиона долара, съобщи международна хуманитарна организация, цитирана от The Telegraph.

От "Алианс за обществено здраве“ заявиха, че при атаката в неделя вечерта близо до Киев е бил ударен склад, съдържащ 62 милиона артикула за превенция, предназначени за украинските програми за намаляване на вредите през следващата година. Пратката включва спринцовки, игли, спиртни кърпички и презервативи, предвидени за нуждите на над 300 хиляди души.

"Това не е просто поредният удар. Това е атака срещу хиляди украинци, които разчитат на услугите за превенция на ХИВ, както и срещу основното им право на здраве“, заяви Андрий Клепиков, изпълнителен директор на "Алианс за обществено здраве“.

Усилията за предотвратяване на разпространението на ХИВ до голяма степен се опират на програми за намаляване на вредите, които осигуряват стерилни спринцовки и игли на хора, употребяващи инжекционни наркотици, както и презервативи и други средства за ограничаване на предаването на вируса по полов път.

Клепиков отбеляза, че унищожаването на склада няма да доведе до незабавно прекъсване на услугите, тъй като организацията му е преместила запасите си за остатъка от годината от централния склад в регионални дистрибуторски центрове още преди няколко седмици като част от план за действие при извънредни ситуации.

"Русия се провали“, каза той, като добави, че Алиансът е уведомил международните партньори и е призовал за спешна подкрепа за възстановяване на запасите за следващата година.

Високо разпространение на ХИВ

Украйна отдавна е сред страните с най-високо разпространение на ХИВ в Европа. По данни на програмата на ООН за борба със СПИН (UNAIDS), в страната живеят около 240 хиляди души с ХИВ, като близо 119 хиляди пациенти получават антиретровирусна терапия (АРТ).

Усилията на страната за справяне с ХИВ са изправени пред нарастващи затруднения, свързани с финансирането.

Миналата година UNAIDS предупреди, че на Украйна не достигат 1,9 милиона долара за закупуването на 30 хиляди тримесечни курса на антиретровирусна терапия, необходими за продължаване на лечението, след като администрацията на Тръмп замрази американската чуждестранна помощ.

Епидемията от ХИВ в Украйна се задълбочи през 90-те години на миналия век.

След разпадането на Съветския съюз през декември 1991 г. икономическата нестабилност и масовата бедност доведоха до рязък скок в употребата на инжекционни наркотици, а използването на общи игли стана причина за бързо разпространение на вируса.

В периода между 2010 и 2021 г. обаче Украйна постигна значителен напредък, като намали броя на новите случаи на ХИВ с близо 60%, а смъртните случаи, свързани със СПИН - със 70%, благодарение на мащабното внедряване на програми за намаляване на вредите, като например пунктове за обмен на игли.

Пълномащабното нахлуване на Русия, започнало през февруари 2022 г., обаче доведе до сериозни смущения в системата на общественото здравеопазване на Украйна.

През 2022 г. над 10% от новорегистрираните случаи на ХИВ в ЕС са били сред разселени украинци, търсещи продължаване на лечението си.

В окупираните от Русия територии в Източна и Южна Украйна събирането на данни, програмите за намаляване на вредите и услугите за тестване са ограничени или напълно забранени.

Епидемия има и в Русия

Русия е изправена пред собствена тежка епидемия от ХИВ, която според експерти се е задълбочила вследствие на войната.

През първата година от конфликта регистрираната заболеваемост от ХИВ сред военнослужещите е нараснала повече от 40 пъти по данни на руското министерство на отбраната.

Миналата година украински военни източници съобщиха пред The Telegraph, че Русия е сформирала подразделения от войници с ХИВ и други инфекциозни заболявания и ги е изпратила на фронтовата линия край Покровск, ключов логистичен център в Източна Украйна.

Тези съобщения последваха по-ранни информации, че през 2022 г. наемническата групировка "Вагнер“ е вербувала затворници с ХИВ и хепатит за участие във военните действия на фронта, като достъпът до антиретровирусна терапия е бил предлаган като стимул за новобранците.