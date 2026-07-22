Поддръжниците на Тръмп от MAGA започват да се отнасят скептично към войната в Иран

През май половината от привържениците на президента Доналд Тръмп, подкрепящи движението MAGA, смятаха, че войната с Иран си струва икономическите разходи, но сега това мнение споделят само малко над една трета от тях.

Този рязък спад от 13% пункта само за два месеца, показва как най-верните поддръжници на президента започват да се съгласяват с мнозинството американци, които отдавна се противопоставят на участието на САЩ във войната, показва ново проучване, направено от Politico.

Освен това, според проучване на независимата социологическа агенция Public First, 37% от избирателите, определящи се като привърженици на движението MAGA и подкрепящи Тръмп, смятат, че САЩ трябва да продължат участието си само ако това не води до увеличаване на разходите – дял, който се е повишил спрямо 29-те процента, изразили същото мнение през май. Близо един на всеки петима избиратели от движението MAGA е на мнение, че САЩ трябва да прекратят войната си в Иран, независимо от разходите.

Търпението се изчерпва

Този спад в подкрепата сред най-верните привърженици на президента е най-ясният знак, че търпението на американците се изчерпва, докато икономиката продължава да бъде основна грижа за избирателите в навечерието на критично важните междинни избори.

В понеделник обаче Тръмп не даде почти никакви признаци, че търси бърз край на войната. През последните две седмици американските военни нанасят тежки удари по Иран, а във вторник, говорейки пред репортери, президентът заяви, че иранските представители "отчаяно искат среща“, но че „докато не са готови за смислен диалог, ние нямаме интерес дори да разговаряме“.

Белият дом изпитва "крайна степен на разочарование в момента.

"Високопоставени източници споделиха, че президентът вече напълно осъзнава, че единственият път към желаната от него победа е напълно невъзможен от политическа гледна точка. Американският народ просто няма да подкрепи ескалацията, която би била необходима на този етап. Имаме още загинали американци и ситуация, която е политически невъзможна“, заяви човек, близък до Белия дом, пожелал анонимност.

Разочарованието сред електоралната база на президента настъпва на фона на подновените военни действия между САЩ и Иран – двете страни си разменят ответни удари, след като по-рано този месец президентът обяви, че предварителното мирно споразумение помежду им е прекратено. През уикенда в Йордания загинаха двама американски военнослужещи, а цените на горивата надхвърлиха 4 долара за галон, което подчертава отражението на войната върху ситуацията в страната.

Настроението сред служителите в Белия дом и техните съюзници извън администрацията е мрачно, докато президентът се опитва да намери изход от непопулярна и скъпоструваща война – и то само три месеца преди междинните избори, чийто изход се очаква да зависи най-вече от въпросите, свързани с разходите за живот.

Очакваше се президентът да прекара годината в обиколки, с които да популяризира мерките си за облекчаване на финансовата тежест за гражданите, като например популярните данъчни облекчения, спестовните сметки за новородени (тип "Тръмп“) и по-ниските цени на лекарствата.

Вместо това, графикът му за пътувания в страната е белязан от посещения във военновъздушната база "Доувър“ за посрещане на тленните останки на повече от дузина загинали войници; освен това, по време на митингите си, той бе принуден многократно да убеждава американците, че цената на войната - най-осезаема чрез поскъпването на горивата - е оправдана с оглед на необходимостта да се сложи край на ядрената програма на Иран.

Сътрудниците на Белия дом твърдят, че повишението на цените е временно и те бързо ще се върнат към нивата отпреди войната, било то след края на конфликта, или когато САЩ отслабят военния капацитет на Иран до степен, в която страната вече няма да може да блокира преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.

"Най-важното за американския народ е да има главнокомандващ, който предприема решителни действия за гарантиране на сигурността му, а точно това прави президентът Тръмп“, заяви говорителката на Белия дом Оливия Уелс.

"Президентът не взема решения, свързани с националната сигурност, въз основа на променливи данни от социологически проучвания, а се ръководи от най-добрия интерес на американския народ", се казва още в изявлението.

Въпреки това, последните проучвания показват, че избирателите на Тръмп, които не се идентифицират с движението MAGA, са още по-скептични към войната: едва 21% от тях смятат, че тя си струва свързаните с нея по-високи разходи, докато 28% са на мнение, че САЩ не трябва да продължават войната, независимо от цената.

Резултатите също така показват, че избирателите на президента масово са склонни да отдават по-високите цени на войната. На въпроса защо цените на горивата са се повишили, откакто президентът е встъпил в длъжност, мнозинството от анкетираните посочват конфликта като причина – включително 57% от избирателите, подкрепящи MAGA, и 63% от избирателите на Тръмп, които не се причисляват към това движение.