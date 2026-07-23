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Камион с пясък се обърна край Чепеларе

23.07.2026 | 11:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Товарен камион се обърна тази сутрин на пътя Асеновград – Смолян преди Чепеларе, в района на разклона за чепеларското село Дряновец, съобщи БТА.

По първоначална информация тирът е превозвал пясък. Вероятната причина за произшествието е движение с несъобразена скорост, вследствие на което товарният автомобил е поднесъл в завой и се е преобърнал.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Движението в района на разклона за село Дряновец се осъществява в една лента. От полицията призовават водачите да преминават с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движението и да се съобразяват с пътните условия.

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