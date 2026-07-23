Бонев: Концесията за обществените велосипеди е рекламен проект

Концесията за обществените велосипеди в София, чийто договор беше подписан вчера от кмета Васил Терзиев, е насочена основно към разполагането на рекламни съоръжения, а не към развитието на велосипедния транспорт.

Това заяви председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Борис Бонев преди началото на днешното заседание на съвета.

По думите на Бонев договорът предвижда изграждането на 33 станции за велосипеди по модел с докинг станции, който според него е остарял и не отговаря на съвременните практики. Той посочи, че в рамките на осем години е предвидено изграждането на най-много още пет станции.

Според Бонев почти всички станции ще бъдат разположени в идеалния център на София, включително в пешеходни зони, което по думите му ограничава практическата полза от системата и не осигурява връзка с жилищните квартали.

Председателят на групата на "Спаси София" заяви, че концесионната такса е между 50 хил. и 150 хил. евро годишно, докато очакваните приходи от рекламна дейност, по консервативна оценка, изготвена през 2020 г., възлизат на около 800 хил. евро годишно. По думите му това показва, че основната цел на договора е разполагането на рекламни площи, а не развитието на велосипедния транспорт.

Бонев припомни, че процедурата е започнала преди години и посочи, че още през 2017 г. е бил избран концесионерът, но договор не е бил подписан. Според него тогавашният кмет Йорданка Фандъкова не е предприела тази стъпка, защото е осъзнавала, че не е изгодно.

Той каза още, че преди шест години "Спаси София“ и тогавашната група на “Демократична България“ са излезли с обща позиция срещу концесията, определяйки я като неефективна. Бонев отправи критики към "Демократична България“, че след подписването на договора не са изразили публична позиция по темата.

Според него реакциите на граждани в социалните мрежи също показват неодобрение към проекта, като основният поставян въпрос е свързан с липсата на достатъчно велосипедна инфраструктура в София. Бонев заяви, че според него политиката на общината по отношение на велосипедния транспорт е незадоволителна и призова до края на мандата да бъдат предприети реални мерки за подобряване на условията за придвижване с велосипед.