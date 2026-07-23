Дариха органите на 36-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт

Четири трансплантации са извършени след донорска ситуация в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ", съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

На 21 юли е идентифициран потенциален донор – 36 годишна жена. Процесът по установяване на мозъчната смърт и подготовката за донорство са реализирани от д-р Мая Младенова. Експлантацията на органите е извършена от екипи на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Александровска", Военномедицинска академия (ВМА) - София и болница Onassis Hospital, гр. Атина, Гърция.

След подбор между потенциалните реципиенти екип на ВМА с ръководител проф. Ивелин Такоров реализира успешна трансплантация на черен дроб на мъж на 48 г. В УМБАЛ „Александровска“ ЕАД екип с ръководител доц. Пламен Димитров осъществи две бъбречни трансплантации на мъж на 29 и на жена 62 години, които получиха своя втори шанс за живот.

Шанс за живот отвъд границите на България получи жена на 33 години, трансплантирана със сърце в болница Onassis Hospital, гр. Атина, Гърция. Поради липса на подходящ реципиент в България и благодарение на членството на ИАМН в европейската платформа за обмен на органи ФОЕДУС (FOEDUS) гръцките лекари извършиха успешната сърдечна трансплантация.

Едно българско семейство взе най-хуманното и благородно решение в момент на тежка загуба, превръщайки болката си в надежда за други човешки животи. Благодарение на техния велик жест и денонощния труд на десетки български и международни лекари, четирима души получиха своя втори шанс за живот, отбелязват от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Министерство на здравеопазването и ИАМН изразяват своята най-дълбока признателност и поклон пред близките на починалата жена. В момент на най-тежка лична загуба те намериха сили да изберат живота и да превърнат скръбта си в спасение за непознати хора.

Няколко трансплантации бяха извършени в болници в страната след донорска ситуация в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив на 16 юни, припомня БТА.

Към 8 юли 2026 г. българите, чакащи за органна трансплантация, са 893, показват данните на ИАМН.