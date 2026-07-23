IFFHS избра Меси за най-добър играч на Мондиал 2026

Лионел Меси беше определен за най-добър играч на Световното първенство от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS), въпреки че официалната "Златна топка" на турнира отиде при испанския полузащитник Родри.

Испания победи Аржентина във финала, но според анализа на IFFHS именно Меси е имал най-силното индивидуално представяне на Мондиал 2026.

От организацията подчертаха, че изборът им не се основава на емоции или репутация, а на общия индекс за представяне на федерацията. Методологията отчита оценките на футболистите във всеки мач, головете, асистенциите и влиянието им в елиминационната фаза.

"След изчерпателен анализ на всяко представяне, регистрирано на Мондиал 2026, присъдата е недвусмислена", заявиха от IFFHS.

Осем гола и четири асистенции за Меси

Аржентинската звезда е завършила турнира с осем попадения и четири асистенции в осем мача. Средната му оценка е 8.33 на двубой, което според федерацията показва постоянство на най-високо ниво през цялото първенство.

"Това е белег на устойчиво и решително съвършенство, поддържано от началната групова фаза до последния съдийски сигнал в най-важните мачове", посочиха от организацията.

Според IFFHS именно способността на Меси да запази високото си ниво под напрежение го отличава от останалите претенденти за наградата.

Представянето в елиминациите наклони везните

В индекса на федерацията по-голяма тежест има приносът на футболистите в елиминационната фаза, когато всяка грешка може да сложи край на участието им в турнира.

От IFFHS смятат, че Меси е бил в основата на достигането на Аржентина до финала и е събрал най-висок общ резултат по всички разглеждани показатели.

"Лионел Меси е най-добрият играч на IFFHS не по сантимент, не по репутация, а по неоспоримия авторитет на данните", се казва още в изявлението.