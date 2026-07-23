Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил катастрофата в София, убивайки 63-годишна

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на шофьор за причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофа на "Пернишко шосе".
Инцидентът е станал около 7:00 часа на 22 юли в София. По данни на прокуратурата обвиняемият се е движел с автомобил от столицата към Перник, нарушил е правилата за движение и се е ударил в насрещно идваща кола.
При катастрофата е загинал водачът на другия автомобил.
На обвиняемия е отнета временно шофьорската книжка.
Разследването се води от СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура. Предстоят още действия по събиране и проверка на доказателства, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.