Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил катастрофата в София, убивайки 63-годишна

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на шофьор за причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофа на "Пернишко шосе".

Инцидентът е станал около 7:00 часа на 22 юли в София. По данни на прокуратурата обвиняемият се е движел с автомобил от столицата към Перник, нарушил е правилата за движение и се е ударил в насрещно идваща кола.

При катастрофата е загинал водачът на другия автомобил.

На обвиняемия е отнета временно шофьорската книжка.

Разследването се води от СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура. Предстоят още действия по събиране и проверка на доказателства, пише БГНЕС.