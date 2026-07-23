Вигенин: Няма да ни уплашат като ни вземат централата

Евродепутатът Кристиан Вигенин коментира, че позиционирането на американските самолети на авиобаза “Безмер” индиректно означава подкрепяне на войната в Иран.

“Тези самолети нямат работа в България и ангажирането ни по този начин създава риск за сигурността ни и за имиджа ни в ЕС. Не уцелихме начина, по който да се справим със ситуацията”, каза в интервю за bTV Вигенин.

Войната в Украйна

Според него с действията си премиерът Радев и правителството се опитват да препозиционират България - да се самоизолират, да утвърдят различен подход на ЕС.

“Трудно е, защото това изисква мъдро да се подходи към този тип послания. Изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем да трети, различен стол”, каза още евродепутатът.

Вигенин е на мнение, че това, което се е случило с Киевската декларация не беше добре. “Независимо дали си се подписал или не, ти си се съгласил с декларация, в която седи името на България. Такива текстове се съгласуват предварително, тоест България се е ангажирала с написаното там, независимо има ли подпис или не”.

Санкциите срещу Русия

За позицията на България относно последния пакет санкции срещу Русия, Вигенин каза, че със симпатия е посрещнал опитите на правителството да се противопостави.

“Дали беше ясно обяснено, това е друг въпрос. Отстояхме някакви позиции”, каза още евродепутатът и все пак се съгласи с премиера, че трябва да се търсят други подходи, защото санкциите на дават очаквания резултат.

Оценка за кабинета

Вигенин даде и оценка на кабинета “Радев”. Евродепутатът каза, че вижда признаци за принципи, вижда и, че се прави усилие а това.

“Не виждам достатъчна категоричност, не виждам и ясен план все още. Имаме сериозни критики към Бюджет 2026, имаме и съмнения, че с едни намерения дойде това правителство, а реализацията е нещо различно”, каза още бившият народен представител.

Вигенин коментира и изказването на регионалният министър Иван Шишков от вчера, в което той съобщи, че БСП трябва да помисли за напускане на централата на “Позитано” 20.

“Шишков малко е прибързал с обявлението. Идеите, които защитаваме, нямат нужда от партийна централа в центъра. Ако трябва, ще заседаваме по поляните. Няма да ни уплашат, като ни вземат централата, нито ще ни запушат устата”, категоричен е Вигенин.