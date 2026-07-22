ДПС с разкрития за Демерджиев: Имотни сделки, укриване на данъци

Депутатът от ДПС Хамид Хамид излезе с информация за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета Демерджиева.
По думите на депутата Демерджиев и съдружниците му са изкупували стотици декари земеделска земя на стойност над 5 млн. лева. “В медийни публикации се твърди още, че е укривал данъци и е извършвал фиктивни сделки, както и че е придобил автомобил Porsche за 1980 лева”, каза още представителят на ДСП и твърди, че сутринта, преди да направи разкритията, Демерджиев “му се е заканил”.
“Каза ми, че става много интересно. Дотук виждаме само фойерверки“, коментира Хамид.
Земите, за които говори Хамид, се намират в района на Марково и Брестовица, област Пловдив, а събраната информация и данните от Търговския регистър ще бъдат изпратени в прокуратурата.
Хамид се позова и на справка от Имотния регистър, според която физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота. “От тях седем са апартаменти, а останалите са строителни терени и земеделски земи”, добави депутатът.
Според Хамид общият материален интерес по покупките, извършени от физическите лица, възлиза на 368 хиляди лева, а по продажбите – на 352 хиляди лева. При дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, общият материален интерес по покупките надхвърля 16 млн. лева.
“Имаме събрана информация и данни от Търговския регистър, които ще бъдат изпратени в прокуратурата“, разясни депутатът от ДПС.
Твърденията бяха направени от Хамид Хамид по време на пресконференция. Към момента няма публично представена позиция на Иван Демерджиев по изложените обвинения.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.