ДПС с разкрития за Демерджиев: Имотни сделки, укриване на данъци

Депутатът от ДПС Хамид Хамид излезе с информация за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета Демерджиева.

По думите на депутата Демерджиев и съдружниците му са изкупували стотици декари земеделска земя на стойност над 5 млн. лева. “В медийни публикации се твърди още, че е укривал данъци и е извършвал фиктивни сделки, както и че е придобил автомобил Porsche за 1980 лева”, каза още представителят на ДСП и твърди, че сутринта, преди да направи разкритията, Демерджиев “му се е заканил”.

“Каза ми, че става много интересно. Дотук виждаме само фойерверки“, коментира Хамид.

Земите, за които говори Хамид, се намират в района на Марково и Брестовица, област Пловдив, а събраната информация и данните от Търговския регистър ще бъдат изпратени в прокуратурата.

Хамид се позова и на справка от Имотния регистър, според която физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота. “От тях седем са апартаменти, а останалите са строителни терени и земеделски земи”, добави депутатът.

Според Хамид общият материален интерес по покупките, извършени от физическите лица, възлиза на 368 хиляди лева, а по продажбите – на 352 хиляди лева. При дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, общият материален интерес по покупките надхвърля 16 млн. лева.

“Имаме събрана информация и данни от Търговския регистър, които ще бъдат изпратени в прокуратурата“, разясни депутатът от ДПС.

Твърденията бяха направени от Хамид Хамид по време на пресконференция. Към момента няма публично представена позиция на Иван Демерджиев по изложените обвинения.