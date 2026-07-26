Голям пожар гори край петричките села Кърналово и Михнево, съобщи за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев. На място са изпратени два екипа на пожарната и екип на Аварийното звено към Община Петрич.

Горят сухи треви и храсти. Възможно е вятърът, който се усеща в района да бъде предпоставка за по-трудното овладяване на огъня, смята началникът на пожарната.

Пожар е възникнал и в една от местностите край град Луковит. Към момента няма официална причина как е възникнал пожарът.

Кметът на град Луковит - Иван Грънчаров, заяви за БНТ, че пламъците не са близо до къщите и няма опасност за жителите.

Екипи на пожарната са на терен, а огънят е почти загасен.