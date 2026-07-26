КАТ установи 29 пияни и 6 дрогирани шофьори за денонощие

Пътната полиция е установила 29 пияни и 6 шофьори под въздействие на наркотични вещества или техни аналози през последното денонощие. Повечето от водачите, хванати да карат пили, са имали над 1,2 промила алкохол в кръвта.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Проверени са над 13 500 моторни превозни средства, като за нарушения са съставени близо 4000 фиша и 400 акта, съобщават от МВР.

Извършен е контрол на 15 962 водачи и пътници. Съставени са 3847 фиша и 402 акта за установени административни нарушения.