Кандев: Влизането в политиката ще е нова посока в моя живот

Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Това каза в студиото на предаването „На фокус“ по NOVA бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

По думите му той е напуснал системата след липса на достатъчно подкрепа. „Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в обикновения полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа“, обясни Кандев. И допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.

В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обявя бъдещите си планове, ще го направи публично. „Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали той ще е добър кандидат за президент“, смята Кандев.