Германия определи нападението на прайда в Берлин за ислямистка атака

Германските власти определят като "ислямистка терористична атака" снощното нападение в Берлин, при което мъж се вряза с микробус в участващи в гей-парад. Това обяви министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт.

Заподозреният е използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил хора. Един човек е загинал, а 29 са ранени, някои от тях тежко.

По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носел и мачете и е нападал минувачи.

21-годишният заподозрян Абдул Б. все още е в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около метър и деветдесет, с черна коса, и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен.

Според германски служби за сигурност мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на конституцията.

След нападението е мобилизиран мащабен полицейски ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и проверяват от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения.